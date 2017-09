Jazzklubi hooaja avab džässlaulja Kadi Vija

Endla Jazzklubi eestvedaja Ülle Otsa jutu järgi toob sügishooaeg lavale kaks Eesti juurtega, kuid välismaal tegutsevat noort naismuusikut. Avalöögi annab reedel Soomes tegutsev lauljatar Kadi Vija, sügishooajale paneb punkti Taanis elav laulja-viiuldaja Ingrid Hagel.

Põlva päritolu ja Soomes tegutsev džässlaulja Vija avaldas sel kevadel koos Kanada pianisti Lucas Danniga debüütalbumi "Ugly Beauty". Plaat on austusavaldus heliloojale ja pianistile, džässi suurmehele Thelonious Monkile, kelle 100. sünniaastapäeva tänavu tähistatakse.

Vija on tänapäeva Soome džässi üks huvitavamaid improviseeritud muusika artiste. "Ta ei ole laulja, vaid vokaalne instrumentalist," märkis Ots.

Vijaga musitseerib Endla Teatrikohvikus Lucas Dann, kes on kuulsa vioolamängija Steven Danni noorim poeg. Lucas Dann on mitu aastat õppinud kõrgelt hinnatud džässpianisti Fred Herschi käe all ja jätkab praegu õpinguid Amsterdami konservatooriumis.

Oktoober algab Endla Jazzklubis energilise ja kaasakiskuva mustlasdžässi viljeleva trioga Titoks, kuu teises pooles paitab kuulajate kõrvu aga laululooja Jaan Pehk.

Novembris kuuleb Pärnumaalt pärit Tuuli Vellingut koos Teet Vellingu ja Mart Sooga. Üks Endla Jazzklubi algatajatest Tanel Ruben väisab kaks nädalat hiljem Pärnu klubi rootslastest pianisti ja kontrabassistiga.

Jõulukuu algab Vladislav Koržetsi luule ja mõtisklustega, sõnakunsti rikastavad kitarristid Riho Sibul ja Ain Agan.

Endla Jazzklubi kontserdid toimuvad Teatrikohvikus üle nädala reedeti ja on kuulajatele tasuta.