Pärnus esilinastub mängufilm "Minu näoga onu"

Mängufilm "Minu näoga onu" jutustab loo keskealisest muusikakriitikust Hugost, kes kannatab lahutusjärgse depressiooni käes ja vajub veel sügavamale masendusse, kui selgub, et tal tuleb tegemist teha oma kiusliku ja räpaka isa Raivoga, kes teeskleb, et on suremas.

Mõlemad mehed leiavad uue hingamise, kui avastavad, et on sisse võetud ü̈hest ja samast naisest. Raivo teeb kõik, et rikkuda Hugo romantilised plaanid.

"Minu näoga onu" räägib pealesunnitud lähedusest, õnneotsingust ja andestamisest, pakkudes naeru läbi pisarate ja pisaraid läbi naeru.

Peaosades astuvad üles Rain Tolk, Roman Baskin ja Evelin Võigemast.