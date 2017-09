Esimesena rajoonis sai oma vilja põllult ära Oidrema sovhoos. Suur mure – viljamure – on sel majandil nüüd murtud. Ent sügistööd jätkuvad täie hooga. On ju majandil veel mõni protsent söödaplaanist puudu. Sügiskünniga on sovhoos rajooni üks parimaid: kolmandik plaanist tehtud.