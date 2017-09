Jüri Ratas: Riigieelarve parandab elu kogu Eestimaal

Valitsus jõudis möödunud neljapäeval tuleva aasta riigieelarve suhtes põhimõttelise kokkuleppeni ja eelarve plaanis kajastuvad selgesti valitsusliidu neli põhieesmärki, mille seadsime endale sihiks mullu sügisel. Need on meie rahvaarvu suurendamine, ühiskondliku heaolu ja sidususe kasvatamine, majanduse elavdamine ja riikliku julgeoleku tugevdamine. Nii mõndagi tuleb teha põhimõtteliselt teisiti kui seni, et liiguksime koos iga inimest väärtustava ja hoidva Eesti suunas.