Vaevalt oskas Tartu ülikooli Pärnu kolledžis töötav Mari Suurväli arvata, et 2009. aastal tekkinud mõte väärikate ülikoolist saab sellised tiivad, nii et praegu ei taha osaleda soovijad enam tavalisse saali ära mahtuda. Kui 2010. aastal alustati Pärnus ja Tartus, siis ajapikku on idee leidnud teostamist veel Tallinnas, Kuressaares, Narvas, Türil, Valgas ja Keilas.