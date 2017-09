Galerii: linnagaleriis avati Harri Larjosto näitus

"Me pärineme kusagilt" kujutised tegelevad mineviku mõjude, traditsioonide ja ajalooga, seda nii kultuurilisel kui bioloogilisel tasandil.

Larjosto kaastunne kuulub ühiskonna väärkoheldud klassidele, rühmadele ja üksikisikutele. Kujutised pärinevad kunstniku perealbumitest ja mahukast kunstnikuarhiivist. Kujutiste juures olevad tekstid on tema mõttetöö vili, aforistlikud ja vabavärsis luuletused, mis kätkevad vahel sarkasmi ja musta huumorit.

"Ma ühendan tavapärased filosoofilised ütlused enda või väljamõeldud tegelaste isiklike kogemuste või tegudega. Neis kombinatsioonides ühinevad kõrged ja pühad ideed igapäevase rumaluse, lootusetuse ja piinlike juhtumistega. Käsitlen ühiskondlikke sündmusi laiemalt ja mu elu loob selleks head võimalused," ütles Larjosto.

Harri Larjosto on 1976. aastal lõpetanud Turu ülikooli. 2002–2008 töötas ta õpetajana Helsingi kunstiakadeemias. Esimese isikunätuse avas ta 1978. aastal. Larjosto on tegelnud nii fotograafia, video, installatsiooni, kollaaži, maalimise kui konseptuaalse kunstiga.

1980ndate lõpust on Larjosto pühendunud fotoseeriate ja videote loomisele. Ta seob oskuslikult traditsioonilise kino videokunstiga, vürtsitades seda poeetilisuse ja absurdihuumoriga.

Väljaspool Soomet on Larjosto rohkem tuntud oma videotega, mida on näidatud mitmel pool Euroopas, samuti Jaapanis ja USAs. Videoid näeb aeg-ajalt Yleisraadio kunstikanalilt. Larjostole on omistatud Finland Prize aastal 2006 ja Vantaa kultuuriauhind 2002. aastal.