Tiit Madisson teatas keskvanglast, et protestiks vangla eriosakonna ülema L. Gorelikova lubadusele ta karistuse kandmisest ennetähtaegselt vabastada alustas ta alates laupäevast tähtajatut näljastreiki. Kinnipeetu on nördinud selle üle, et 12. septembril tehti Tallinna linnakohtu poolt keskvanglas veel kord katset sundida teda “sooritatud kuritegu” kahetsema ja end riigireetmises süüdi tunnistama.