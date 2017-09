Võistes koos isaga aiandit vedav Mirko Metsaoru ja tippvõrkpallurina tuntud Tamar Nassar on pühendunud taimekasvatusseadmete arendamisele. “Mirko ütles, et ta hammas ei hakka selle automaatika peale, mida praegu turul pakutakse: need seadmed on liiga kallid. Nii tuligi meil mõte ise asja arendama hakata,” rääkis Nassar, kuidas sai kahasse loodud osaühing TaMi Automatics.