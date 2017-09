Proviisor Margot Lehari sõnutsi on kõõmavastaste šampoonide ostjate hulk aastatega suurenenud ja varieerub periooditi, olles suurem sügistalvisel perioodil.

See oli kolm aastat tagasi kui 30ndates Kadi tundis, et tal on peanahaga probleeme. “Mul tekkisid kõõmakoorikud, mis sügelesid ja kipitasid,” meenutab naine, kes muutis kõõmast lahtisaamiseks oma harjumusi.