Pärnu kohvikute nädalal on fookuses kvaliteetne tee ja kohvi

Kohvikute nädala korraldajate teatel osalevad Pärnus tegutsevad kohvikud, kus pööratakse erilist rõhku tee ja kohvi kvaliteedile, et esitleda seeläbi siinset parimat tee- ja kohvikultuuri.

Kohvikute nädala pakkumistega kostitavad Ahoy, Cafe Grand, Cafe Piano, Cafe XS, Ephesus, Kroon, Loodusmaja kohvik, MUM, NOOT, Pagaripoisid kohvikud Bussjaam ja Pühavaimu, Peccadello, Piccadilly, Purje raamatukohvik, Eagle restorani lounge, Taluturu kohvik ja Teatrikohvik.

Kohvikutes pakutavad meüüd on näha www.kohvikutenadal.ee ja broneerida võib juba juba praegu otse kohvikusse kirjutades või helistades.

Pärnu kohvikute nädal on loodud pärnakatele ja linnakülalistele, kes külastavad kohvikuid koos perede, sõprade või kolleegidega ja hindavad lisaks heale toidule kvaliteetseid tee- ja kohvijooke. Eelmisel aastal võõrustati kohvikute nädalal 7000 külastajat.

Toiduajakirjanik Tuuli Mathisen soovitab tulla Pärnusse toiduelamuse jahile just hooajavälisel ajal. “Suvine sagiv Pärnu oma värvikirevuses ja rahvarohkuses on omaette sümbol – suvi ja Pärnu kuuluvad ju kokku,” rääkis Mathisen. „Samas tasub kindlasti tulla hooajavälisesse suvepealinna, sest see on siis väga teistmoodi, ääretult armas, vaikne ja hubane.”

Mathiseni sõnul ei ole oktoobrikuises Pärnus vaja kohvikutes ja restoranides oodata vabade kohtade olemasolu, teenindajatel on võimalik rohkelt aega ja tähelepanu pühendada igale külastajale, menüüs olevad toidud ei saa ootamatult otsa ja kogu kulgemine on mõnusalt rahulik ja pisut meditatiivne.

“Endise pärnakana armastangi ma just pigem seda rahulikku hooajavälist aega, kui kohvikutes võid kohata pärnakaid endid ja selle armsa linna tõeline olemus suvekiiruse stressi alt taas välja koorub,” lisas tuntud toiduajakirjanik.