Kandidaadile tuli osalemine valimistel üllatusena: “Ma loodan, et mind ei valita!”

Keskerakonna Pärnumaa piirkonna esimees Marko Šorin möönis, et enne valimisi tekkis dilemma, kas lubada kandideerida inimesel, kel minevikus aegunud vägivallakuritegu. Toona otsustati, et inimest nimekirja ei võeta, vältimaks skandaale.

Ometi figureerib Toris Keskerakonna nimekirjas ettevõtja Margus Kaasik, kes kümme aastat tagasi mõisteti kriminaalkorras süüdi, kuna aitas suurt kogust varastatud kraami hoida ja müüa. See kuritegu on nüüdseks aegunud, kuid aegunud pole tänavu saadud järgmine kriminaalkaristus: aprillis mõistis Pärnu maakohus Kaasiku süüdi, kuna mees avastati ATV roolist 2,5promillises joobes. Purjuspäi sõidukijuhtimise eest sai ta kuus kuud tingimisi vanglakaristust kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

"See on kahetsusväärne. Ise ma purjuspäi rooliistumisest kohe üldse aru ei saa," tõdes Šorin uudist kuuldes.

Mis veel parem: kandidaat sai enda valimistel osalemisest teada ajakirjaniku käest. "Ma loodan, et mind ei valita," ütles Kaasik.

Kaasiku sõnutsi oli ta küll erakonnaga selles asjus rääkinud, kuid ta ei teadnud, et ta siiski nimekirja sisse pandi.

Šorin tõdes, et avaldus valimisnimekirjaga liitumiseks on üsnagi sirgjooneline, mistõttu jääb talle arusaamatuks, kuidas kandidaadile sai tema osalemine üllatusena tulla. Lisaks on erakond saatnud välja valimistega seotud e-kirju, mis peaksid ühtlasi jõudma Kaasikunigi.

Volikokku kandideerijate pahategudest saab lugeda homsest Pärnu Postimehest!