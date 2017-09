Pärnu koolid ei tervitanud Inglismaalt naasnud poissi

Meelise (nimi muudetud, T. K.) ema välismaalt kojutulek ilmnes ootamatult.

“Jaanipäeva aegu kodumaal olles selgus, et on vaja jätta töö ja elu Inglismaal ning koju tagasi tulla,” selgitas naine. “Kõik käis sedavõrd kähku, mul polnud aega ega võimalustki laste koolivahetuse bürokraatiaga tegelda. Uskusin naiivselt, et küllap Eestis ollakse koju naasvatest lastest huvitatud ja koolid ajavad asja ise korda.”

Kui kaks väiksemat poissi võeti maakonnas asuvasse põhikooli üpris valutult, siis Pärnu linnas 11. klassi pürginud vanim poeg põrkas vastu bürokraatia müüri.

Poiss oli Inglismaal läbinud reaalainete süvendatud õppega kaheaastasest ülikooli ettevalmistuskursusest aasta, nii et õpiaastate arvu ja 17aastase vanuse järgi tundus 11. klass loogilise pürgimusena. Tal tundus õigus olevat pidada ennast võrdseks mis tahes teise poisiga, kes korralikult õppides on läbinud kümneaastase koolitee ja jõudnud enda arvates teenitult 11. õppeaastasse, olgu siis Eestis või Inglismaal.

Sealjuures ei jätnud ema koolivalikut viimasele minutile, vaid hakkas lastele edasiõppimisvõimalusi otsima juba juuli algul: seda tõestab tema kirjavahetuse algus Pärnu kahe koolijuhiga.

Olgu siin toodud mõni väljavõte koolidirektorite vastustest ema palvele lubada tema pojal kandideerida õpikohale ühes või teises koolis.

“Eesti riiklikku õppekava järgiva kooli 11. klassi on Meelisel keeruline minna”; “kõige lihtsam oleks alustada 10. klassis gümnaasiumihariduse omandamist”; “kui Meelis soovib tulla 10. klassi, sooviksime kõigepealt näha tema põhikooli lõputunnistust ja hinnetelehte,” tulid vastused.

Ema kinnitusel ei tunta Inglismaa koolisüsteemis lõputunnistusi nagu Eestis ja hinnetelehtede asemel kirjutatakse õpiedu vähemalt koolis, kus Meelis Inglismaal õppis, lahti sõnadega.

“Seal on pikalt-laialt kirjas, mida laps on õppinud, kui edukas ta on ainekursusel olnud, mis on ta tugevad küljed,” iseloomustas ema dokumenti, mida Briti kool lõputunnistuse ja hinnetelehe asemel väljastab. Aga ei väljasta suvevaheajal, vaid õppetöö alates. Nii et Meelisel polnud sedagi tõendit ette näidata. Oli ema sõna ja siinsetel koolidel võimalus teha järelepärimine Inglismaale, et saada kinnitus: poiss on seal õppinud ja edukalt. Seda ei tehtud.

Meelis sai Koidula gümnaasiumi nimekirja viimasel minutil, kui lootuse kaotanud lapsevanem pöördus Pärnu linnavalitsuse haridusosakonda, kus probleemiga hakkas tegelema üldhariduse peaspetsialist Virve Laube.

“Sisseastujal ei olnud esitada eelnevat haridust tõendavat ametlikku dokumenti kas põhikooli lõpetamise või 10. klassi läbimise kohta,” selgitas Laube. “Küll näitas vanem paberit, kus olid kirjeldatud õpilase edasijõudmine õppeainetes 2014. ja 2015. aastal, kui õigesti mäletan. Vestlesin vanema ja poja juuresolekul telefonitsi Koidula gümnaasiumi direktoriga ja leppisime kokku, et anname noormehele võimaluse alustada õpinguid siiski esialgu 10. klassis.”

“Tänase päeva (12. september, T. K.) seisuga ei ole vanem koolile ametlikku haridust tõendavat dokumenti esitanud, mis tähendab, et kool on õpilase vastu võtnud erandkorras ilma nõutava dokumendita, kuid on valmis talle õpituge pakkuma,” jätkas Laube. “Kui vanem esitab ametliku dokumendi, on koolilgi võimalik edasist tegevust täpsemalt planeerida.”