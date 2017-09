Praegused ja kunagised kurjategijad soovivad Pärnumaal volikokku

Teine EKRE kandidaat Pärnus on karistatud elu jooksul kriminaalkuritegude eest lausa seitsmel korral, kuid need jäävad samuti ammusesse aega, mistõttu ta ise selgitab neid noorusrumalusega.

Kõnealusele volikokku pürgijale tuli üllatusena, et viimane neist karistusest on kõigile nähtav: üheksa aastat tagasi varastas ta Pärnu kiriku koguduse annetuskastidest korduvalt raha. “Enam ma sellist elu ei ela,” avaldas ta. Mehel soovitati kandideerida, kuna tal on enda väitel palju kontakte, mis võiksid teda volikokku aidata.

EKRE Pärnumaa piirkonna esimees Helle Kullerkupp tõdes, et taustauuringut küll tehakse, kuid kehtivaid karistusi Pärnu kandidaatide puhul neile silma ei jäänud. Üldjuhul toimib tema sõnutsi põhimõte, et kehtiva kriminaalkaristusega inimesi vastu ei võeta. EKRE esimees Mart Helme lisas, et kõigi kandidaatide taustauuringuks ei piisa erakonnal vahendeid.

Kullerkupp kommenteeris, et karistatud Pärnu kandidaatide puhul võis olla tegu noorusest tingitud rumalusega. “Mõnikord satutakse valesse seltskonda,” lausus ta.

Nooruse lolluse taha saab pugeda mõnigi eri valimisliidu nimekirjas kandideerija, kelle teod jäävad vähemalt seitsme aasta taha: üks Pärnu linna teise ringkonna kandidaate hammustas politseinikku, Põhja-Pärnumaal volikokku sooviv mees lohistas kümne aasta eest sõpradega ohvrit trepist alla ja mööda maad ning peksis teda jalgadega korduvalt näkku. Lääneranna kandidaadi kodunt avastati üheksa aastat tagasi terve hulk ebaseaduslikke relvi. Peagi astub Pärnu maakohtu ette Saardes volikogu kohta taotlev mees, keda süüdistatakse vägivallas ja avaliku korra raskes rikkumises. Kõik need inimesed kinnitavad, et tegu oli ühe korra eksimusega.

Šorin tõdes, et sellised näited on keerulised, sest kindlasti ei saa juba karistuse kandnud inimest karistada teist korda. Samuti on igaühel õigus demokraatiasse panustada.

Helme kinnitas, et põhimõtteliselt ei kiida erakond paturegistriga inimeste kandideerimist heaks, kuid möönab, et kõigile inimestele kehtivad võrdsed võimalused. “Kindlasti on aga andestamatuidki kuritegusid,” tunnistas ta.