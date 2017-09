Baiba Rubesa: Dialoog on võimalik ainult heas usus ja lugupidamises

Balti riikide ühisprojektis on RB Rail sihipäraselt tegutsenud selle nimel, et leida parim viis pakkumaks Balti riikide elanikele tipptasemel raudteeühendust Euroopaga. Peame järjepidevalt silmas, et meie tegevus oleks maksimaalselt läbipaistev ja osapooled kaasatud. Sel eesmärgil avalikustasime käesoleva aasta aprillis 300-leheküljelise tasuvusanalüüsi täismahus ning oleme seejärel tutvustanud seda erinevate avalikel üritustel. Lisaks oleme tutvustanud Rail Balticu tasuvusanalüüsi uuringut ka peamistele osapooltele Euroopa Komisjonis ning vastanud kõikidele nende küsimustele.

Lähtume oma tegevuses avatud ja konstruktiivset dialoogi toetavatest väärtustest ning eeldame samasugust professionaalset käitumist ka oma koostööpartneritelt. See hõlmab ka hoidumist eksitava ja valeinfo levitamisest.

Heas usus ja konstruktiivse koostöö vaimus on RB Rail koos Eesti ametiasutustega esitanud korduvaid kutseid MTÜ ARB esindajatele kohtumisteks, et selgitada neile põhjalikult läbi viidud tasuvusanalüüsi põhimõtteid ja kasutatud metodoloogiaid. Selle asemel, et suhelda projekti meeskonna ja tasuvusanalüüsi autoritega viisakas ja arukas vormis, on MTÜ ARB eelistanud algusest peale levitada avalikult valeväiteid ja tekitada võimalikult palju müra nii projekti osapoolte vahel kui ka laiemas avalikkuses. See ei ole aktsepteeritav koostöövorm. Nende kahjustav lähenemine on vastutustundetu arvestades seda võimalust, mida pakub Balti riikidele see suure strateegilise ja sümboolse väärtusega projekt.

Pakkusime neile võimalust konstruktiivseks aruteluks, et vastata mõlema osapoole küsimustele ja ühtlasi meenutamaks meie külalistele, et tänu Euroopa Liidu heldele toetusele Rail Baltica projektile, on ülimalt oluline tagada Rail Balticu tasuvusanalüüsi vastavus Euroopa Liidu vastavatele suunistele. Selles osas oleme valmis ka kaitsma tasuvusanalüüsi eeldusi, tagamaks metodoloogilist korrektsust, järjepidevust ja erapooletut lähenemist niivõrd kõrge ebakindluse tasemega teema puhul, mis kõik on olulised elemendid pikaajaliste majandus- prognooside puhul.

Miks jäi kohtumine põgusaks? Leppisime enne kohtumist kõigi osapooltega kokku (sh Rail Baltic Estoniaga), et RB RAIL kui kohtumise korraldaja kaitseb osalejate ja ettevõtete õigusi, kes olid andnud oma nõusoleku osalemaks kinnisel arutelul. Tagamaks maksimaalset läbipaistvust ja arutelu kõrgetasemelist juhtimist, kutsuti kohtumisele ka kaks kodanikuühiskonna esindajat – Rytis Ambrazevičius, Baltic Institute of Corporate Governance president, kes täitis moderaatori ülesandeid ja Jānis Veide, Transparency International/Delna jurist/advokaat, kes oli erapooletu vaatleja rollis.

Neid ei “visatud välja”, vaid tegemist oli vabatahtliku otsusega lahkuda kohtumiselt ilma, et nad oleksid saanud vastuseid oma küsimustele ja see kõik tuli teistele osapooltele täieliku üllatusena.

Tulemuslik dialoog on võimalik ainult juhul, kui osapooled on avatud ning tulevad kokku heas usus ja vastastikuses lugupidamises. MTÜ ARB esindajad saabusid kohtumisele koos mitme tundmatu isikuga, kel olid kaasas kaamerad ja salvestusseadmed, mis olid juba lift astudes sisse lülitatud. Siinkohal on oluline rõhutada, et tegemist ei olnud Eesti või Läti meedia esindajatega. Mõned ei avaldanud, millisest organisatsioonist nad olid.