Mees, kes toimis parima äranägemise järgi

Olen ise kaasa elanud, küll hilisematel aastatel, kooli paljudele sündmustele. Olen näinud ettevõtmiste imetabast teostumist. Olen asjades kaasa teinud ja saavutustest osa saanud. Olen selgusele jõudnud: kes on suuremeelne, see jääb valitsema.

Õpilased kirjeldavad. Tollane direktor Elmar Roosna oli rahuliku olekuga, viisakas ja aeglase liikumisega, kellel jätkus aega kõigile. Me otseselt teda ei kartnud, vaid pidasime lugu. Direktor armastas õpilaste seas ringi käia, vahel tegi mõne humoorika märkuse ja sellest piisas, et kord majas oleks. Kord seisime akna all, käed puusas. "Mis potisangad siin on"? kõlas Roosna küsimus. Käed langesid iseenesest.

Ta oli heatahtliku naeratusega, soliidne ja autoriteetne nn vana kooli mees. Ei öelnud kunagi kellelegi sina. Tema hüüdnimi oli John, hiljem rohkem Elmar. Ei mingit irooniat, ainult austus ja püüd olla temalikult muhe. Ta ei sekkunud eriti raadiotoa tegemistesse, seetõttu katsetasime ka keeletud teemadega. Kui vahele jäime, oli piinlik ja pidime olukorra "likvideerima", kuid karistust ei järgnenud.

Isiklik kogemus. Peab olema tundlik psühholoog, et õpetada lugupidamist ja sallivust kõigi ja kõige vastu karistust kasutamata. Roosna viis panna tegija halva teo eest karistuse asemel häbi tundma oli imeline.

See toimis õpetajategi puhul, sain seda tunda omal nahal, ja rohkem kui kord. Olin Paikuse alevikus autoga sõites kiirust ületanud. Mõne aja pärast astus direktor Roosna fuajees minu juurde, käes mingi paber, ja ütles oma rahulikul aeglasel moel: "Te olete Paikusel kiirust ületanud, kiri tuli, nõuavad kollektiivis arutamist. Teeme nii, et see on juba tehtud". Häbi tahtis ära tappa.

"Galantsus" on märksõna, mis orgaaniliselt kuulus Roosna oleku juurde. Mäletan seda kohmetuse tunnet temaga suhtlemisel, sest ta oli, kujundlikult, nii suur, et temaga rääkides tuli paratamatult alt üles vaadata. Legendaarne ta oli ja selleks ka jääb. Teda mäletatakse kui väga tasakaalukat ja rahulikku meest, kellel oli muidugi oma kindlaid käitumismalle. Ta tuli varakult tööle, kontrollis olulised sõlmpunktid üle. Mõni väga varane tulija võis teda näha sinises töökitlis, mis oli ülikonna kaitseks selga tõmmatud. Imestasime, et ta külaliste saabumise eel ise siit-sealt tolmu pühkis ja fuajee pinkidele punaseid patju sättis. Teisalt, see tekitas sooja ning koduse tunde.

Õpilased olid harjunud, et direktor võtab neid igal hommikul vastu, kontrollides ühtlasi väljanägemist. Teame ju kõik tema lemmikfraasi "meie kooli õpilased ..." variante, näiteks "Meie kooli poisid habet ja vuntse ei kanna".

1990ndate alguses olid kooli garderoobid veel puust ustega boksid, mida sai omatahtsi avada ja sulgeda. Boksi kasutati tundide ajalgi heaks äraolemiseks, riskides vahelejäämisega. Direktor tavatses noil puhkudel küsida: "Kas te kodus ka riidekapis istute?"

"Meid kõiki on muutnud inimesed, kes meist on hoolinud ja meid armastanud, ja niivõrd oleme nende looming, kuivõrd neil on visadust jätkunud. See on eriline," kirjutas aastaid tagasi koolitüdruk Kärt Kartau. Muidugi oli ja on tal õigus.