Noored purjetajad jahivad Tallinna lahel meistrimedaleid

Kahe etapi järel on Pärnu jahtklubi purjespordikooli treenerite kasvandikest edukaim Keith Luur, kes juhib 32 konkurendi seas Laser Radiali klassi edetabelit. Teist–kolmandat positsiooni jagavad võrdsete punktidega Luuri klubikaaslane Rasmus Maalinn ja Joosep Laus Saaremaa merispordiseltsist.

RS Feva kahepaatide pingereas on pärnakad Hendrik Holtsmann ja Rando Vainikk neljandal kohal. Romi Safin ja Lisbeth Taggu lähevad otsustavale etapile üldarvestuses viiendal ja tüdrukute seas teisel kohal. Selle aasta Optimist-klassi Eesti meister Angeliina Maria Isabel Õunap ja tema paariline Eliise Väliste on enne viimast etappi õrnema soo arvestuses neljandal kohal. RS Feva klassis on meistrivõistluste punkte kogunud 16 paatkonda.