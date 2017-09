Noored emad imestavad sageli pärast emmede kogukonna Väikesed Sammud kohtumist: “Ma ei teadnudki, et teen tegelikult kõike õigesti ja olen suurepärane ema!” Kogukonna eestvedajad Liina Hagi, Monika Kuik ja Riinu Verlin usuvad, et see teadmine on naistele hädavajalik.