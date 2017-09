Linnavarakomisjoni ettepanek panna ekslinnapea Toomas Kivimägi kodu kinnistu enampakkumisele ja küsida aia laiendamise eest 232 eurot on minu arvates tühine ja fiktiivne. Paberile pannakse linnuke kirja, et korruptsioonikahtlusega on tegeldud, kuid sisuliselt ei muuda see miskit. Vähemalt lähema 20 aasta jooksul, kui ekslinnapeal on kehtiv hoonestusõiguse leping.