Kihnu valimisdebatiks valmistudes muretsesin, kas suudan viia end küllaldaselt kurssi saare poliitilise elu ja oluliste teemadega, et valimisliidu Parem Kihnu ja üksikkandidaat Egon Vohuga vesteldes valijatele kõige vajalikumaid küsimusi esitada. Läks aga teisiti. Valmistumise ja sihtide seadmisega on hädas hoopis need, keda kihnlastel valida tuleb.