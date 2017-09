Galerii: motohooaja lõpetajaid tuleb Supeluse tänavale aina juurde

Kell 15.30 stardivad ratturid 32kilomeetrisele teekonnale, sõidavad läbi Raeküla ja kulgevad siis Liivi ja Ehitajate teed pidi.

Haapsalu maanteel Olerexi tankla juurest algab aga maailmarekordi püstitamise katse: ratturid püüavad moodustada kõige pikema ühes reas liikuvate mootorrataste rivi. Rekordiürituse 4,2 kilomeetri pikkune tee kulgeb Kuldlõvi väravani.

Kui Guinnessi rekord viimati püstitati, läbisid 1100 mootorratast kolonnis 3,2 kilomeetrit. Niisiis peaks kohale tulema vähemalt 1101 tsiklimeest ja -naist.

Tänavad, kus mootorratturid parasjagu kolonnis sõidavad, on ohutuse huvides kinni. Sulud on lühiajalised: kohe, kui kolonn on ristmikust möödunud, vabastatakse see liiklusele.

Veidi kauem on liiklus häiritud Haapsalu maanteel, kuid sedagi ei panda kinni kogu ulatuses: kolonnist vabu sõiduradu ei suleta.