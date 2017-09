Pärnu Vaprus langes esiliigasse

Vapruse kaitsja Karl Palatu nentis pärast mängu, et väljalangemine on tõsiasi. "Ju see tase on meil praegu niisugune," möönis ta.

Kalju tegi Vaprusega sotid selgeks juba avapoolajal: Pärnu kaotas selle 0:4.

Esimest korda jäi Pärnu kaotusseisu 14. minutil, kui väravavõrku sahistas Ellinton Antonio Costa Morais. Sama mees lõi palli Hendrik Vainu selja taha 24. ja 86. minutilgi.

21. ja 46. minutil oli täpne Nikolay Mashichev. Mängu neljanda värava lõi 29. minutil Deniss Tjapkin.

Pänu on liigatabelis kahe võidu, kahe viigi ja 28 kaotusega viimasel, kümnendal kohal. Nõmme Kalju on 22 võidu, viie viigi ja viie kaotusega kolmas.

30. septembril kell 19 saab publik Pärnus veel meistriliigat nautida. Siis lähevad pärnakad Rannastaadionil vastamisi Sillamäe Kaleviga.