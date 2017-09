Fotod: kärsitud autojuhid võisid rikkuda üle 2500 mootorratturi rekordiürituse

Mootorratturid püüdsid moodustada ajaloo pikima ühes reas liikuvate tsiklite rivi. Seejuures ei tohtinud mootorrataste vahe ulatuda üle viie meetri.

Paraku pressis mõni kärsitu autojuht end rekordiürituse ajal mootorrataste vahele. Niisiis polnud korraldajad vahetult pärast üritust kindlad, kas sõit läks rekordina kirja.

Kas tänasel päikeselisel päeval sündis Pärnus maailmarekord, selgub pärast seda, kui Guinessi rekordi kohtunikud on sõidust tehtud droonivideo üle vaadanud. See võtab omajagu aega.

Rekordiürituse 4,2 kilomeetri pikkune tee kulges Pärnust Haapsalu maantee Olerexi tanklast Audrusse Kuldlõvi väravani.

Kui Guinnessi rekord viimati püstitati, läbisid 1100 mootorratast kolonnis 3,2 kilomeetrit. Niisiis piisaks rekordi püstitamiseks sellest, kui kuni viiemeetriste vahedega suutis teekonna kolonnis lõpetada vähemalt 1101 ratturit.

Kõik peavad olema mootorrattad, seal ei või olla ATVsid ega muid selliseid sõidukeid.

“Kõige suurem on risk, et keegi laseb vahe pikaks, ja kohe on üritus kehtetu,” avaldas ettevõtmise korraldaja Gunnar Soone enne üritust. Niisiis võib juhtuda, et mõne kannatamatu autojuhi pärast just nii läkski.