Eesti paarisaeruline neljapaat stardib täna MMil

MMil võistleb 15 paarisaerulist neljapaati ja 20 paarisaerulist kahepaati.

Neljapaadid on loositud kolme eelsõitu. Eesti paatkond stardib täna kell 19.41 algavas teises sõidus Norra, Leedu, USA ja Hollandiga. Poolfinaali pääsemiseks tuleb lõpetada sõit esimese kolme hulgas.

Eesti paarisaerulise neljapaadi koosseisus ei ole tänavu seljavigastusega võitlevat Andrei Jämsät. Tema asemel on paadis Kaur Kuslap, kes kuulus kõrgel rahvusvahelisel tasemel liikunud neljasesse aastatel 2013–2014.

Teised neljapaadi liikmed on eestlastele rohkem tuttavad. Kogenud eessõudjana istub paati Kaspar Taimsoo, koondises on ka vanameistrist kahekordne olümpiahõbe Tõnu Endrekson ja meeskonna üks põhijõude Allar Raja.

"Paatkondi on üles antud 15. Meie eesmärk on sõita oma tulemuse lähedal. Võistlussüsteem näeb selle osalejate arvu pealt ette, et kohe pääsevad poolfinaali iga sõidu kolm esimest. See võiks osutuda reaalseks," rääkis peatreener Matti Killing koondise eesmärkidest.

Medalisoosik number üks neljapaatide seas on Rio olümpiavõitja Saksamaa. Samuti osalevad Suurbritannia, Norra, Uus-Meremaa, USA ja Leedu. Võistlusest jääb eemale mullune olümpiahõbe Austraalia.

Kahepaadid on loositud nelja eelsõitu. Eestlased stardivad homme siinse aja järgi kell 18.28 Uus-Meremaa, Mehhiko, Saksamaa ja Bulgaariaga. Otse 12 hulka pääsemiseks tuleb lõpetada sõit esimese kahe hulgas.