The Boondocks avaldas singli koos stiilse videoga

"Laul räägib ihast millegi uue ja parema järele. Tänapäeval paistab kõik olevat võlts, läbi loori. Kõik peavad kuidagi erinema, paljud meelega," rääkis loo autor ja bändi trummar Karl Kevad.

Traditsiooniliselt annab The Boondocks iga singliga välja lisaloo, sel korral nägi ilmavalgust "(Maybe I Wanna Go) Surfing with You". Mõlemad palad on kuulatavad Spotifys.