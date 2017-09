Mudilased uudistasid suurfarmi ja hobusekasvandust

Enne õppekäiku arutleti lastega teemadel "Kust tuleb piim?", "Kuidas lehm seda meile annab?", "Milline on piima teekond, enne kui see poodi jõuab?" ja "Miks on piim kasulik toiduaine?".

Lapsed said teada, et piima annab lehm, keda lüpstakse. Enne poodijõudmist teeb piim aga läbi pika teekonna.

Õppekäigu üks eesmärke oli lastele näidata, mismoodi lehmad ja hobused välja näevad.

Tammsaare lasteaia lapsed Muraka suurfarmis. / Erakogu

Sõidu kestel märkasid lapsed karjamaal loomi ja hõikasid linnalapsele omaselt: "Näe, hobused!"(Karjamaal olid paraku lehmad.)

Muraka suurfarmis ootasid ees juba farmitöötajad, kes lahkelt olid nõus oma ametit tutvustama ja laste küsimustele vastama.

Vanaisa Jüri Veenpere, kes töötab farmis veterinaarina, tutvustas lastele piima teekonda meie toidulauale. Lapsed said teada, et laudast viiakse lehmad lüpsiruumi, kus neid ootavad lüpsimasinad. Siis läheb piim jahutisse ja edasi sõidutab auto selle piimakombinaati, kus piim pastöriseeritakse või tehakse sellest eri tooteid ja pakendatakse.

Pärast pikka teekonda jõuab piim poeletile ja sealt meie koju.

Kogu vaatlusõppe jooksul toimus elav arutelu.

Koolieelikutele pakkus kõige enam elevust vaadata lehmi, vastsündinud ja mõnekuiseid vasikaid, lüpsimasinaid ja traktoreid.

Enne farmist lahkumist pakuti lastele kringlit ja piima.

Tammsaare lasteaia lapsed Tori hobusekasvanduses. / Erakogu

Edasi suunduti Tori hobusekasvandusse, kus giid tutvustas lastele rakmeid, hobuseraudu, rasplit kapjade viilimiseks ja palju mitmesuguseid hobutarbeid. Lapsed nägid veel rege, saani ja "hobubussi", mis mahutas umbes 14 inimest. Tallides said lapsed vaadata ja paitada Tori hobuseid.

Õppekäik oli sündmusrohke ja põnev. Tammsaare lasteaia lapsed tänavad Muraka suurfarmi töötajaid, Tori hobusekasvandust ja bussijuhti meeleoluka ja emotsionaalse õppekäigu eest!