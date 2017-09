Vaesus on täisväärtusliku elu alalhoidmiseks vajalike materiaalsete ja kultuuriliste vahendite puudus. Enam räägitakse absoluutsest vaesusest, mil rahuldamata on esmatähtsad vajadused: puuduvad toit ja peavari. Aga inimesed kogevad end suhteliselt vaesena ka siis, kui nad ei kannata otseselt puuduse all, kuid kaaskodanikud nende ümber elavad märkimisväärselt jõukamalt.