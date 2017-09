Pärnus annetas tänavu doonoritelkides verd üle 400 inimese

Pärnu haigla veretalituse telgid olid tänavu suvepealinnas püstitatud mais ja septembris, neljal päeval loovutas verd 421 inimest, 75 doonorit tegi seda esimest korda elus. Koguti 190 liitrit verd.

"Vaatamata sellele, et doonoritelkide suvi on edukalt lõppenud, kutsume kõiki inimesi, kelle vanus ja tervislik seisund lubab, regulaarselt verd loovutama, sest paraku pole keegi meist õnnetuste ega haiguste eest kaitstud. Ühel päeval võib doonoriverd vajada keegi me lähedastest või me ise," pani inimestele südamele Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juhataja Riin Kullaste.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ja vähemalt 50 kilogrammi kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat. Verekeskus julgustab verd loovutama kolm–neli korda aastas.

Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Kõige sagedamini vajavad doonoriverd vähihaiged, sünnitajad, imikud ja raskete operatsioonide patsiendid, aga samuti aneemia, verejooksu ja raske traumaga inimesed ja paljude haiguste põdejad. Eesti haiglates tehakse vereülekanne ligemale 18 000 abivajajale aastas.