Tasuta eesti keele kursused täitusid mõne tunniga

Integratsiooni sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnade kohaselt sunnib tekkinud seis otsustama, mida teha edasi. "Olukord on selline, et poole päevaga said kursused täis ja väga paljud inimesed on pettunud, sest neil ei õnnestunud registreeruda. Meie võimekus on aastani 2020 avada keelekursused kaks korda aastas," rääkis Käosaar.

Juhataja lisas, et sihtasutus proovib suunata inimesi teistegi keeleõppevõimaluste juurde. "Koostöös Tartu ülikooliga töötame keelemajade kallal, kus keeleõppe kõrval proovime leida lahendusi õpetajate koolitamisel," sõnas ta.

Keelekursuse kohtade nappuse üks peapõhjusi on Käosaare sõnade kohaselt heade õpetajate puudus.