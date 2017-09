Ingvar Saare: Pärnu Postimees pole ainus viis avalikkusega suhelda

AS Eesti Meedia kohaliku lehe Pärnu Postimehe (PP) soov korraldada valimisdebatte on tore algatus ja annab kandideerijatele võimaluse ennast oma valijaskonnale tutvustada ning muidugi lehele vajalikke klikke teenida. Sõltumatu nädalaleht, mis küll praegu on veebiversioonis värvinud ennast Reformierakonna tutvustamiseks kollastesse toonidesse, võiks valimistest kirjutades piirduda kandidaatide seisukohtade esitamisega, selle asemel et lisada neile värvinguid.