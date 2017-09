Juhtkiri: Valimised vallalehes

Mitmeski mõttes on hea, et valimiste kajastamine vallalehtedes ootuspäraselt päevakorrale tõusis. Arusaadavalt eeldame, et nimekirjad ja kandidaadid on võrdsed, saavad ühtemoodi lehepinda. Ja kui pretendente on palju, heidetakse liisku, millises järjekorras valimismaterjale avaldatakse. Kõik olgu võrdsed. Paraku on vallavanema ja volikogu esimehe nimekiri ikka võrdsem ja vaevalt hakkaks keegi vallalehe toimetajatest tööandjale vastu vaidlema. Nii juhtubki, et võimulolijate lubadused ja klanitud näod ilmuvad silmatorkavalt, teiste omad jäävad tagaplaanile.