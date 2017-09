Idee, et segakoor Endla võiks sõita tänavu USAsse Los Angelese linna 33. lääneranniku Eesti päevadele, läks lendu poolteist aastat tagasi. Saanud ookeani tagant kinnituse, et pärnakad on väga oodatud, algasid kuid kestnud ettevalmistused, et toetajate abiga vajalik raha kokku saada.