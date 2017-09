Fotod: Pärnu linnapiiri lähedal põrkasid kokku sõiduautod

Esialgsetel andmetel kaldus sõiduauto Ford vastassuunda ja põrkas kokku Pärnu poolt vastu tulnud Toyotaga. Õnnetuses inimesed viga ei saanud.

Fordis viibinud kaassõitja oli juhtunust šokis. "Ma ei saanud arugi, et midagi juhtus. Järsku mees ütles, et toimunud on õnnetus," kostis ta.

Lääne prefektuuri pressiesindaja teatel olid mõlemad juhid kained ja omasid vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

Sündmuskohal on liiklus tugevalt häiritud.

Õnnetuskoht asub Pärnu linnapiirist umbes kaks kilomeetrit Riia pool.