Seda pealkirja kirjutada tundus niisama kohatu kui mõte, et Eesti suurima looduskaitseprojekti raames rajatakse ebaseaduslikult ehitist, mis on keskkonnale ja inimestele ohtlik. Seda vaatamata asjaoludele, et projekt on suure avaliku tähelepanu all, selle elluviimise üle teevad järelevalvet riiklikud ja Euroopa instantsid.