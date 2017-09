Paikuse ja Pärnu koolid asuvad vanapaberit koguma

Hoogkogumisest saavad osa võtta kõik koolid ja õpilased klasside kaupa. Paikre juhi Kristo Rossmani sõnade kohaselt on hea tõdeda, et õpilased on vanapaberi kogumisel innukad ja paberi ringlusesse suunamise vajadusest saadakse aru.

"Koos lastega saavad oma panuse anda loomulikult lapsevanemad, kel on kontorisse kogunenud suuremas koguses ajalehti, ajakirju, koopiapaberit, pappkaste ja muud kasutuna seisvat paberit. Nüüd on hea võimalus paberist lahti saada ja seejuures oma lapse klassi ja kooli kogumistulemust parandada," sõnas Rossman.

Vanapaberi kogumiseks paigaldab Paikre soovi korral koolide juurde konteinerid, kuid suuremad kogused saab tuua Pärnu Raba tänavale Paikre sorteerimisjaama.

Rossman märkis, et vanapaberi kogumine on vajalik ja mõistlik tegevus. Puidust uue paberi tootmine on ressursi -ja energiamahukas ning paberi- ja papijäätmete viskamine olmeprügisse ei võimalda seda enam mõistlikult taaskasutada. Seetõttu tuleb paber ja papp alati panna eraldi konteinerisse või tuua sorteerimisjaama.

Arvestades eelmistel aastatel kampaania korras kogutud paberi ja papi koguseid on kodudes, koolides ja töökohtades kümnetes tonnides kasutuna seisvat materjale, mille saaks uuesti ringlusse saata.

Paikre jäätmejaama toodud paber sorditakse liigiti, pressitakse tihedalt kuubikuteks ja suunatakse paberivabrikusse, kus seda kasutatakse uute toodete valmistamiseks. "Roheline mõtteviis peab muutuma meie elu lahutamatuks osaks ja vanapaberi kogumine on oluline samm selle suunas. Tunnustan juba ette õpilasi, kes kampaanias osalevad," lausus Rossman.

Vanapaberi kogumise kampaania kestab praegu ka Audru vallas ja oktoobri alguses alustavad kogumist Tahkuranna noored ja Are põhikool.