Pärnu linnavalitsuse spordinõunik Uno Koort 2014. aastal.

Rein Toomla: Esimesena silmatorkav eripära polegi intriig. Teame, et Pärnu linnas on kaks valimisringkonda: üks senine linn ja teine, mille moodustavad vallad. Intriig oleks võinud tekkida kahe poole erinevustest. Linnades domineerivad üldiselt erakonnad ja valdades ehk maal valimisliidud. Pärnus on pilt olnud segasem: linnas on tükk aega võimul püsinud valimisliit, kuid erakondadel oli viimaste valimiste aegu umbes kahe kolmandiku toetus. Kolmes nüüdseks linnaga ühinenud vallas – Audrus, Paikusel ja Tõstamaal – on nii ja naa.