Ettevõtlusnädala raames toimub Pärnumaal ligemale 30 üritust

Järgmisel nädalal toimuva ettevõtlusnädala fookus on noortel. Mitmete ürituste ja koolitustega üritatakse selgitada noortele, et ettevõtjaks hakkamine on kaalumist väärt karjäärivalik ja atraktiivne alternatiiv oma edasise tööelu planeerimisel.

Ettevõtlusnädala raames toimuvad Pärnumaal tunnustusüritus "Pärnumaa aasta ettevõtted", Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev, Pärnumaa tootmisettevõtete avatud uste päevad, naisettevõtjate kohvik ja teisigi üritusi.

Üle Eesti toimub ettevõtlusnädalal ligemale 300 sündmust.