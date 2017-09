Toidutööstuse nädalal ootab huvilisi külla neli Pärnumaa tootjat

Pärnumaal ootavad 9.–13. oktoobrini huvilisi Ecofarm, Jaanihanso siidrivabrik, Sepa mahetalu ja Tamme talu ürdiaed.

Audru vallas asuv Tamme aiandustalu on üks neid kohti, mis suudab päevas vastu võtta enim külastajaid: 165.

Kogu Eestis kutsub nädala vältel 26 toiduainetööstust üle 4100 inimest oma ettevõttesse ekskursioonile.

"Avatud toiduainetööstuste nädal annab suurepärase võimaluse minna vaatama, kuidas kodukandi või kaugemates toiduettevõtetes valmivad omamaised tooted," ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

"Olen viimase aasta jooksul külastanud paljusid kodumaiseid toidutootjaid, need käigud on alati huvitavad ja harivad ning kodumaine toit kvaliteetne ja puhas. Kodumaine toidutootmine on väga suur väärtus ja toidutootjad teevad tänuväärset tööd meie toidulaua katmisel," lisas minister.

Toidutööstuse nädala kohta leiab rohkem infot Eesti toidu kodulehelt www.eestitoit.ee.