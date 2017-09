Uue kunsti muuseum kutsub kõiki oma 25. sünnipäevale

Uue kunsti muuseum on kõik need aastad tegutsenud Esplanaadi tänaval. "1. oktoobril 1992 saime selle hoone kultuuri käsutusse," tõdes muuseumi hing ja asutaja Mark Soosaar. Ta lisas, et sünnipäev on rõõmupäev, mil mõeldakse vaid päikeselisi mõtteid.

"Inimese ja muuseumi elu on sarnane: algab sünnist, mõlemat saadavad päike, pilved ja tormid. Meie ja muuseumi erinevus on vaid see, et muuseumid sünnivad kestma üle inimpõlvede," avaldas Soosaar lootust.

Hoone nüüdse omanikuga sõlmitud leping näeb küll ette, et alates 1. oktoobrist peab muuseum hakkama maksma igal kuul endale üle jõu käivat 10 000eurost üüri, ent kuna arengusuundade üle on läbirääkimised pooleli, jäävad Soosaare kinnitust mööda praegu näitused majja edasi.

Muuseumis on üleval näitus "Teekond lõpmatusse", kus näeb tekstiilikunstnik Ljudmilla Swarczewskaja, rootsieestlase Philiph Luige, maali- ja tegevuskunstniku Andrus Joonase ja ehtekunstnik Vivian Schotowsky töid. Sünnipäeva puhul pannakse välja suurem valik maale, mis muuseumile on veerandsaja aastaga kingitud. Samuti lubas Soosaar üles panna Pärnu jõe äärde kavandatavat Läänemere kunstisadamat tutvustavad materjalid.