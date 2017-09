Kaks aastakümmet tagasi, 12. septembril 1997 avati Häädemeeste teeristis AS Vabarne teenindusjaam Valge Kütus. Teenindusjaamas oli euronõuetele vastav tankla, ööpäev läbi avatud 22kohaline kohvik, kauplus ja olmeruumid. Rajatis valmis kahe ja poole kuuga ja läks maksma kaheksa miljonit krooni. Ehitas AS Eston, projekteeris AS Kuubi arhitekt Tõnu Laigu.