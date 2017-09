Vesi rikkus mitu aastat kodutehnikat ja tervist

Vee joogikõlbmatus ilmnes suve hakul, kui Kajastu viis proovi AS Pärnu Vee laborisse hindamiseks. Analüüs näitas raua üleküllust ja muudki näitajad olid liialt kõrged. Külalised kurtsid, et Kajastute vesi on magusa maitsega. “Meie arvasime, et see on normaalne,” tähendas peremees.

Nelja aasta jooksul, mil pere tarbis vett joogiks-söögiks, majapidamises, aga ka taimede kastmisel, rikkus vesi hulga kodumasinaid. Välja on tulnud vahetada üle kümne veekeetja. Kajastu rääkis, et lõpuks ostsid nad kallimaid Boschi mudeleid lootuses, et kvaliteetsemad seadmed peavad kauem vastu, aga ei kestnud needki. Pesumasin on peres juba kolmas. “Dušiotsik on aastaga kutu, nagu kivi kasvaks asjade peale. WC-potis kasutame veepehmendajat, muidu katub pott rauase kihiga,” tõi mees veel näiteid.

Ette on tulnud seiku, mida pere ei osanud tänini vee halva kvaliteediga seostada. Perenaine märkas, et tema juuksed on viimastel aastatel rabedad ja katkevad. Pereliikmeid vaevas tihti kõhuhäda. “Mõtlesime, et viirushaigused. Talvel oled rohkem kodus, suvel sööd-jood sagedamini väljas,” meenutas Kajastu, ent neid ebameeldivusi ei seostanud ta veega.

Peremehel on viimasel ajal tulnud sagedasti hambaarstigi külastada. Tohter imestanud, et poole aastaga tekib hammastesse neli–viis auku.

Kevaditi on talu kaevuvesi muutunud sedavõrd pruuniks ja läbipaistmatuks, et puhast joogivett tuleb kanistritega tuua vanemate juurest.

Pärast analüüsi kättesaamist otsustas pereisa kaevu puhastada: võib-olla teeb kogunenud sete vee halvaks? Kaevu põhja rookis ta paar aastat tagasi niisamuti, eemaldades muda, liiva ja rauasodi. Veel arvas ta, et soovesi jookseb kaevu sisse ja vesi värvub seetõttu tumedaks.

Suve lõpus võttis Kajastu koos puhastamisega ette kaevu sügavamaks rammimise ja tõstis põhjast välja hea hulga lubjakivikamakaid.

Ligemale kuu aega hiljem, kui vihm oli kivilasult muda maha pesnud, avastas Kajastu hunnikus sätenduse ja detektor näitas metallisisaldust. Kivide väljatoomisel oli tunda olnud väävlilõhna.

Kivide pildid riputas Kajastu sotsiaalmeediasse, et ehk keegi teab, millega tegu. Kunstnik Tiina Ojaste pidas fotode põhjal tõenäoliseks, et tegemist on püriidiga. Erialaga seoses on ta mineraale uurinud ja püriit on selline rauast ning väävlist koosnev mineraal, millest valmistatakse ehteid. Inimesed nimetavad püriiti kullaga sarnasuse tõttu sageli kassikullaks. Ojaste jutustas, et püriit on Eestis üsna tavaline ja teda leidub aluskivimites palju.

Keskkonnageoloog ja Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura kinnitas, et fotodel on tõepoolest enamjaolt näha püriit. Ta ütles, et Eesti karbonaatkivimid (lubjakivi, dolomiit) sisaldavad pea alati teatud koguses hajusat püriiti, kuid kaevu kaevamisel otse maagisoonele sattuda on haruldane.

Püriiti leidub Eestis aluskivimites palju. / Madis Sinivee

Kui püriit on lubjakivis hajusalt, võib sellega kokku puutuva vee sulfaatidesisaldus olla Puura ütlust mööda pisut kõrgem, aga probleeme ei tekita. “Lubjakiviga kokkupuutel püriidi happelised laguproduktid neutraliseeritakse momentaanselt,” selgitas Puura.