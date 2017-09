Lõpe kool käis Hiiumaad avastamas

Meie projekt on seotud mere ja metsaga. Väikesaarel on ilmastiku mõju väga suur ja on oluline näha, kuivõrd erinev või sarnane on loodus, kuigi Eesti on nii väike. Ellu jäävad siin ainult vähenõudlikud taimed.

Meie õppepäev oli seotud programmiga „Loodusega koos“, kus 1.–4. klassini oli programm „Metsavete riik“ ja 5.–9. klassini „Metsad mere meeltevallas“.

Väiksematele pakkus kohe elevust see, et pärast tutvustust mindi looduskeskuse tiigi äärde vee-elu uurima. Väikestele uurijatele anti kahvad ja tuli hakata tiigiveest elanikke otsima. Lapsed leidsid päris rikkaliku elu vesikuuskede vahelt tiigiveest.

Uurisime suurenduse all mitmesuguseid putukaid ja kalamaime, seejärel panime väikesed tegelased vette tagasi.

Ssamuti tegime retke mere äärde. Metsateel kohtusime nastikupojaga, see pakkus lastele tõelise elamuse. Teel mere äärde leidsime seeni, sealhulgas valge kärbseseene. Ehe kokkupuude on kõige parem õpetaja.

Suurematel oli esimene sihtpunkt Rebasemäe õpperada, kus tutvusime palumetsaga ja korjasime mustikaid, mida oli tõesti palju ja igal pool. Meile räägiti tuule ja mere mõjust taimestiku kasvul. Ronisime Hiiumaa kõige kõrgemasse punkti Kabelimäele ja nautisime vaatetornidest metsale avanenud pilti.

Nii väiksel saarel nagu Hiiumaa peavad inimesed eriti silmas pidama, et ökosüsteemi on kerge tasakaalust välja viia ja loodust tuleb kaitsta ja hoida.

Looduskeskusesse tagasi jõudnud, käisime Mere kaubamajas, kuhu on aastate jooksul kogutud kõike, mis inimesed hoolimatult on merre visanud või randa jätnud.

Saime õppereisilt palju uut teada ja veendumuse, et puhta looduse säilimise nimel peame ise oma ümbrust hoidma.