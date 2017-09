P.Õ.M.M lõi õhtuse Paikuse elule

Tegemist oli sel korral neljandat aastat toimuva üritusega, kuhu on kaasatud ühel õhtul toimuvatesse erinevatesse tegevustesse umbkaudu 140 inimest.

Ei saa mainimata jätta, et tegemist on aasta aastalt üha rohkem populaarsust koguva üritusega. Alati on registreerunud võistkondi enam ja enam – rohkem, kui mängu formaat lubaks vastu võtta. Sel aastal pääses rajale võistlema 14 võistkonda, mis tähendas omakorda, et mäng sai toimuma tänu 14le heale koostööpartnerile, kellest osa on matkamängu toetanud juba algusaastatest.

Ürituse ühe korraldaja, Anu Tammearu-Mežule sõnul teeb Paikuse õhtuse matkamängu eriliseks see, et formaat lubab üheaegselt nii väikestel kui suurtel oma teadmisi ja oskusi proovile panna – võistkonnana saavad rajale minna lapselaps ja vanavanemad, sõpruskonnad, perekonnad.

Kontrollpunktid on alati õpetlikud, aktiivsed ja pakuvad nii nalja, elamusi kui ka õpetlikku eluks.

Tegevmeeskonna ühe liikme Karin Uibo sõnul kuuluvad erilised tänud kõigile osalejatele ja koostööpartneritele, kelle aktiivsel panusel ning osavõtul üldse P.Õ.M.M. siiani teostunud on.

