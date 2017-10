Galerii: filmi esilinastuse eel püüdsid pilke massistseenis osalenud motoklubi liikmed

"Minu näoga onu" on paljuski Pärnumaal filmitud. Ühes stseenidest osalevad Kärnataja motoklubi liikmed oma mäkketõusumasinatega, mootorratturid tõid oma sõiduriistad seansi eel kõigile imetleda

Taustanäitlejate valiku eest vastutanud Liina Tiido jutu järgi korraldas ta mullu juunis Võistes osatäitjate otsingu päeva, kus sai kohalikega lähemalt tuttavaks. Samuti levis uudis taustanäitlejate otsingust meedias ja kohalike ja Kärnatajate endi seas.

Tiido kirjelduse kohaselt filmiti stseene motopeost, mida väisasid peategelased Hugo (Rain Tolk), Marian (Evelin Võigemast) ja Raivo (Roman Baskin), kes motomeeste seltskonnas mõjusid justkui võõrkehad.

Esilinastusel oli kohal filmi üks stsenariste-režissööre Andres Maimik.

Mängufilm "Minu näoga onu" jutustab loo keskealisest muusikakriitikust Hugost, kes kannatab lahutusjärgse depressiooni käes ja vajub veel sügavamale masendusse, kui selgub, et tal tuleb tegemist teha oma kiusliku ja räpaka isa Raivoga, kes teeskleb, et on suremas.