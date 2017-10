Riik hakkab üksi elavatele pensionäridele lisaraha maksma

Toetuse kehtestamise aegse peaministri Taavi Rõivase sõnul otsustas valitsus toetuse luua, sest üksi jäädes on eakatel raskem toime tulla. "Üksi elavate pensionäride toimetulek on raskem, kuna püsikulud nagu näiteks kommunaalmaksed on vaja üksi kanda," selgitas Rõivas ja lisas, et kohalikud omavalitsused võiksid riigi toetusele omalt poolt sama palju lisaks maksta.

Rõivase sõnul võiks üksi elava pensionäri toetust käsitleda kui pilootprojekti, mille ligi 10 miljoni suurusele eelarvele võiks õnnestumise korral lisa eraldada.

Üksi elava pensionäri toetust hakkavad alates tänavu oktoobrist saama vanaduspensioniikka jõudnud inimesed, kes on enne toetuse väljamaksmist elanud kuus kuud üksi ja kelle netopension on sel aastal alla 470 euro. Andmed võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill kuni 30. september 2017 kohta.

Toetus makstakse välja üks kord aastas oktoobris. Sotsiaalkindlustusamet määrab toetuse pärast andmete kontrollimist, mis tähendab, et pensionär ei pea toetust ise taotlema.

Toetuse maksmisel ei arvestata, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta, et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sealhulgas osalise koormusega. Samuti ei arvestata talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Üksi elava pensionäri toetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.