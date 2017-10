Galerii: kutsehariduskeskuse õpilased tutvususid kohtumajadega

Õpilastele ja õpetajatele korraldati kohtumajades ekskursioone ja nad osalesid kohtuistungitel. "Õpilased kuulasid huviga Pärnu maakohtu esimehe selgitusi kohtusüsteemist, õigusemõistmisest, kohtunikuks saamise võimalusest ja kohtust kui heast tööandjast," märkis Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti.

"Visiidi käigus pöörati rohkem tähelepanu kohtusekretäri tööle. Tutvustati istungisekretäri igapäevatööd: istungite ettevalmistamist, kohtukutsete saatmist, kohtuistungi protokollimist ja kohtu infosüsteemi täitmist," kõneles Lusti. Ta lisas, et mitu PKHK õpilast on sooritanud praktika Pärnu maakohtus. "Kohus on praktika- ja töökohana olnud alati õpilastele atraktiivne," kinnitas ta.

Pärnu maakohtu esimehe Rubo Kikerpilli sõnutsi külastavad kohut pea igal aastal Are kooli ja Pärnu Kuninga tänava põhikooli õpilased.

"Aga Pärnu maakohus korraldab tutvustusi kõikidele koolidele, millel sellel vastu huvi. Olen kindel, et oma silmaga kohtuistungi nägemine aitab kujundada noore inimese õigusteadvust positiivses suunas, samuti annab kohtust kui õigusemõistjast objektiivse pildi," rääkis Kikerpill.