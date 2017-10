Koidula koolis algas ettevõtlusnädal põneva väljasõiduga

Ettevõtlikel noortel õnnestus jäädvustada end Läti keskpanga külastuskeskuse ajalukku, sest Pärnu noored olid keskuse esimesed külalised. Ametlikult veel avamata näitusesaalid peitsid endas mitmekülgseid põnevaid interaktiivseid väljapanekuid nii lati kui euro ajaloo kohta, keskpanga rollist ja hinnastabiilsuse olulisusest.

Hea ülevaate majandusnäitajatest sai silme ette manada nii interaktiivselt gloobuselt kui tahvlilt. Numismaatikute lemmikuna võis eri münte vaadelda 3D-projektsioonina. Muu hulgas intrigeeris noori valeraha kasutamise ja trükkimise väljapanek.

Proovile sai end panna nii investeerimisalases simulatsioonimängus kui rahaautomaati ehitatud temaatilises miljonimängus.

Õppereisil väisati veel mainekat Stockholmi kõrgemat majanduskooli Riias, kus tutvuti bakalaureuseõppe erialadega. Külastuse käigus õnnestus vahetada muljeid Eestist pärit üliõpilasega.

Ettevõtlusnädal toob kaasa palju muid põnevaid algatusi: täna osaleb pea 40 Koidula noort Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse (PEAK) korraldataval noorte inspiratsioonipäeval Strandis. Klassid G2EV ja G3E kohtuvad koolis Shipitwise`i kaasasutaja Olari Miiteriga, kes tutvustab oma ettevõtjateekonda.

Homme keskendutakse rahatarkusele ja investeerimisele, selleks avaneb noortel võimalus mängida Cashflow mängu.

Pärast neljapäevast õpetajate päeva jätkub ettevõtluskogemuste jagamine reedel, kui G1E. klassiga tuleb oma lugu jagama Rita Kaas, pulmasalongi Pruutpaar OÜ asutaja.

Ettevõtlusnädalal käivitub viimane aasta rahvusvaheliste õpilasfirmade projektis "Central Baltic Student Enterprises without Borders", mille elluviija on Junior Achievement Eesti. Projektis osalema ja rahvusvahelisi õpilasfirmasid ellu viima valiti teiste seas neli Koidula kooli ettevõtlussuuna noort: Triin Kikkas, Aaron Mängel, Andre Anni ja Mark Köösel. Noored osalevad sel nädalavahetusel projekti avakohtumisel Tallinna 21. koolis. Seega on oodata põnevaid uudiseid ja algatusi pärast ettevõtlusnädalatki.