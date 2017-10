RMK kutsub siiakala asustamise päevale

Põlula kalakasvanduse põhitegevus on hävinud või nõrkade kalapopulatsioonide taastamine. Praegu kasvatatakse ja asustatakse lõhet, siiga ja vähesel määral harjust, varasematel aastatel ka meri- ja jõeforelli.

Siiga on Põlulas katseliselt kasvatatud kahel viimasel aastal ja esimesed kogemused on lootust andvad. "Kasvatusobjekt on Pärnu poolsiirdesiig, kes elab meres, aga kudemiseks tuleb Pärnu jõkke. Teadlaste hinnangul tuleks asurkonna turgutamiseks kasvatada ja asustada samasuviseid noorkalu. Möödunud aastal asustasime 34 000 samasuvist siiga, tänavu on nende kogus väiksem – 7000," selgitas RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas.

Esmaspäeval kell 17.45 algaval siiaasustamise päeval on soovijatel võimalik Pärnu jõe ääres Paikusel ise noorkalu ämbriga vette viia, ülejäänud kalad asustatakse spetsiaalse toru abil otse konteinerist. Asustamise käigus saab teada, kuidas on siiakasvatamise katse kalakasvanduses õnnestunud ja millised on tulevikuplaanid.

Põlulas algab noorkalade kasvatamine sügisel marja ja niisa võtmise ning viljastamisega. Kui väljatulek on hea, asustatakse väiksem osa kalu juba kevadel vastsete või sügisel samasuvistena. Noorkalade asustamiseni kasvab lõhe noorkala kalakasvataja hoolsa pilgu all kuni kaks ja pool aastat. Kalade rände ja kasvukiiruse kohta teabe kogumiseks kalad märgistatakse.

Paikuse siiaasustamise päevast osavõtt on tasuta, kuid end tuleks kirja panna RMK veebilehel 6. oktoobrini.