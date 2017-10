Ma ei väsi tuttavatele ja sõpradele kordamast, et minu silmis on Pärnumaa looduse poolest üks kontrastsemaid maakondi. Saared, sood, metsad, kaunid rannad, Pärnu jõgi koos lisajõgedega ja niidud. Mainimata ei saa jätta, et tänu muudetud haldusjaotusele saab Pärnumaast ainus maakond, kus võib külastada kaht meie viiest rahvuspargist: Soomaad ja Matsalu. Mul on kõige tihedam side tekkinud sealsete jõeäärsete niitudega.