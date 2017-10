Pärnumaal on pikanäpumeeste saagiks langenud 39 jalgratast

Pärnumaa piirkonnavanem Tõnu Kivise sõnul on 1. jaanuarist kuni 1. oktoobrini varastatud Pärnumaal 39 ratast, 31 neist varastati Pärnu linnas.

20 puhul pandi Kivise sõnul vargus toime õuealalt, rattahoidlast või hoovist. Trepikojast läks kaduma kaheksa ratast.

"Statistikast on näha, et paraku on osa vargustest toimunud ka rattahoidlatest, kus ratas on nõuetekohaselt rattalukuga kinnitatud olnud," Sõnas Kivise, et tuleb olla valmis selleks, et rattalukk ei paku piisavalt kaitset. "Sellegi poolest tuleb ratas alati lukustada, kui selle juurest lahkutakse, sest lukkude katki tegemine võtab aega ning selle aja jooksul võidakse pahatahtlik inimene teolt tabada," rääkis ta ning lisas, et kindlasti tuleb ka kahtlasest tegevusest rataste ümber teada anda, sest ainult nii saab aidata kaasa turvalisuse tagamisele. "Ka trepikodades tuleb ratas alati lukustada, sest suurtes elamutes on ligipääs trepikodadesse suhteliselt lihtne ja anonüümsus on suur."

Juhul kui satutakse varguse ohvriks, tuleb piirkonna vanema sõnul politseile anda võimalikult täpsed andmed varguse toimepanemise koha ning aja kohta. "Kasuks tuleb ka see, kui rattaomanik teab enda rattaraami numbrit." Üks innovaatiline võimalus enda ratta kindlustamiseks on liituda Bike-ID rattaregistriga, mis aitab tuvastada varastatud rataste omanikke ning suurendab tõenäosust, et kaherattaline omanikule tagastatakse.