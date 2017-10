Loomade varjupaik andis juhtivuurijale Elmo preemia

Elmo preemiat on välja antud 2013. aastast. See auhind on söakuse eest silmapaistvale ametiisikule, kellega MTÜ on viimase aasta jooksul koostööd teinud. Nimi Elmo tuleneb juhtumist, mille käigus Valga loomade varjupaiga töötajad püüdsid vana vangla territooriumilt kinni hooletusse jäetud koerakarja. Elmo oli üks neist 24 koerast, kes paistis silma oma erakordse vapruse, kuid sõbraliku ja elurõõmsa suhtumisega kõigisse ja kõigesse.

„Kui tegemist on loomi puudutavate juhtumitega, on Kaire Konts alati loomade poolel. Kui varjupaik hätta jääb, on tema see, kelle poole saab alati pöörduda. Ta aitab nõu ja jõuga,“ selgitas Pärnu kodutute loomade varjupaiga juhataja Anneli Matsi, miks Pärnu politseijaoskonna menetlusteenistuse juhtivuurija Konts tunnustust väärib.

Preemiaks on juhtivuurijale Pärnu kunstniku Pusa joonistus "Kaitsen sind kui lõvi".